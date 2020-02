0 Facebook Choc lungo la Domitiana, cadavere di un trentacinquenne trovato per strada Cronaca 27 Febbraio 2020 16:45 Di redazione 1'

Il cadavere di un uomo di 35 anni, di origini straniere, è stato trovato questa notte lungo la Domitiana. Il corpo si trovava a pochi metri da un bar frequentato della zona e presentava una ferita alla testa e una più grande all’addome.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di Mondragone che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’indagine.

L’uomo potrebbe essere stato ferito a morte durante una rissa. Questa è la prima ipotesi al vaglio degli inquirenti, ma non si escludono altre piste. Intanto la salma della vittima è stata sequestrata e portata all’istituto di medicina legale di Caserta per il test. Sembrerebbe che non ci siano testimoni oculari.