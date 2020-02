0 Facebook Truffa del Coronavirus alla nonna di Stefano De Martino, prima pubblica messaggio, poi scompare Spettacolo 26 Febbraio 2020 15:00 Di redazione 2'

Anche la nonna di Stefano De Martino pare essere finita nel mirino dei truffatori che si approfittano della paura del Coronavirus. A raccontarlo è stato il ballerino in un video pubblicato sulle sue storie Instagram. Nel filmato c’è la nonna che invita i follower del nipote a non aprire la porta ad estranei.

La signora spiega che ci sono persone che con la scusa di distribuire mascherine, provano a rubare nelle case. La stessa denuncia che è stata fatta dal sindaco di Ercolano e da quello di San Giorgio a Cremano. Sembrerebbe, dunque, che ci siano più malintenzionati che si starebbero approfittando di una situazione di paura generale, per mettere a segno rapine nelle case.

LEGGI ANCHE: MATRIMONIO BIS PER STEFANO E BELEN, I DETTAGLI

Il video della nonna di Stefano lasciava intendere che anche lei fosse stata vittima della truffa del Coronavirus, sebbene non si comprendesse bene. Nella giornata di oggi, però, quella storia non è più visibile, non si sa per quale motivo sia stata cancellata, probabilmente perché il ballerino ha preferito non creare allarmismo. Ad ogni modo il racconto della nonna di De Martino coincide con le segnalazioni fatte dai due sindaci del Vesuviano, dunque, il pericolo di essere truffati sembra essere reale ed è rivolto, secondo quanto detto dai primi cittadini, soprattutto alle persone anziane. Motivo per cui si invita a fare attenzione e a non aprire la porta ad estranei.

Nella gallery gli screen delle storie di Stefano Di Martino