Villa Literno, trovato morto 38enne scomparso: non si avevano notizie dal 5 ottobre Si chiamava Tammaro Tavoletta ed era originario di Villa LIterno. Il caso è finito anche a 'Chi l'ha visto' Cronaca 26 Febbraio 2020

Un drammatico epilogo ha avuto la vicenda che ha riguardato il 38enne Tammaro Tavoletta. Il giovane non aveva più dato sue notizie dal 5 ottobre scorso. Tavoletta era uscito di casa per andare al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa (in provincia di Caserta).

Da allora era svanito nel nulla. Poi la brutta notizia, Tavoletta è stato trovato senza vita nelle campagne di Lissone, in frazione Bareggia, nella provincia di Monza–Brianza. Il 3cadavere del 38enne si trovava al margine di un campo agricolo, in via Toti.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti, avendo notato i corpo a terra, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno effettuato i normali accertamenti del caso e proceduto all’identificazione della salma.

Ancora sconosciute le cause del decesso. Il caso di Tammaro Tavoletta era finito anche a Chi l’ha visto?, trasmissione in onda sulla Rai.