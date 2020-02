0 Facebook Uomini e Donne, Maria De Filippi si infuria contro Armando, cavaliere napoletano: interrompe la registrazione Spettacolo 25 Febbraio 2020 13:57 Di redazione 2'

Momenti di caos si sono vissuti negli studi di Uomini e Donne durante la registrazione del Trono Over. Maria De Filippi questa volta si è arrabbiata a tal punto da interrompere le riprese. Tutto è nato dalle accuse che Armando Incarnato, cavaliere napoletano, ha fatto a Veronica.

A detta sua, la donna avrebbe una relazione segreta con un uomo impegnato. Tra i due è nata una discussione finché Veronica non è scoppiata a piangere. Ed è in quel momento che la conduttrice ha deciso di intervenire, sembrerebbe scagliandosi contro il cavaliere.

Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News – portale che si occupa delle anticipazioni di Uomini e Donne – la lite avrebbe assunto toni accesi. Così Gianni Sperti ha chiesto l’intervento della De Filippi, che dopo aver visto Veronica in lacrime, ha chiesto al cavaliere napoletano di finirla di offendere gratuitamente la donna. Inizialmente sembrava che la situazione stesse rientrando, ma poi la conduttrice, rivolgendosi ad Armando, gli ha detto: “Tratti le donne sempre allo stesso modo, anche quelle con cui c’è stata una storia, tutte quelle che provano a conoscerti finiscono in lacrime per colpa tua”.

Armando a quel punto, probabilmente imbarazzato dalla ramanzina della padrona di casa, ha trovato diverse giustificazioni. Ma Maria non ci ha visto più, si è alzata, ha chiesto a Tina Cipollari di salutare ed è andata via prima del tempo. La registrazione, infatti, sarebbe dovuta durare ancora un’altra ora.