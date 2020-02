0 Facebook La casa di Barbara D’Urso, i lussi che si concede la conduttrice napoletana Spettacolo 25 Febbraio 2020 13:29 Di redazione 2'

La conosciamo tutti perché la vediamo in tv, dove passa la maggior parte del suo tempo, motivo per cui è difficile vedere, anche sui social, immagini che la riprendono in casa. Barbara D’Urso, infatti, conduce ben tre programmi televisivi, di cui uno tutti i giorni nella fascia pomeridiana, uno la domenica fino alle 18 di sera e la stessa giornata ha una nuova diretta serale.

Ecco perché è insolito vedere foto che la riprendono in casa, di solito tutte le storie sono nei camerini o in palestra. Ogni tanto, però, anche Barbara D’Urso si rifugia nella sua lussuosa dimora. Ebbene sì, perché la conduttrice si è concessa alcuni privilegi per rendere la sua casa un luogo dove godersi il totale relax. L’arredamento è piuttosto moderno, con alcuni mobili scuri che contrastano la linea bianca e pulita, ci sono fiori ovunque che rendono l’ambiente più caldo.

Ma a colpire della casa di Barbara D’Urso è la palestra con sauna. La conduttrice, che si allena praticamente ogni giorno, ha adibito un ampio spazio del suo appartamento alla cura del fitness, non poteva mancare la sauna, ruolo di relax dopo una sana attività fisica. Insomma, per il poco tempo che passa in casa, ha un posto dove può avere davvero tutto, godendosi un po’ di initimità lontano dalle telecamere.