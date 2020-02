0 Facebook Anticipazioni dell’ultima puntata de L’Amica Geniale, la nuova vita di Lenù e il cambiamento di Lila Spettacolo 25 Febbraio 2020 09:05 Di redazione 2'

La settimana prossima ci sarà l’ultima puntata de L’Amica Geniale. L’attesissimo appuntamento andrà in onda lunedì 4 marzo su Rai 1 e preannuncia molti colpi di scena. Abbiamo lasciato una Lila, che dopo aver concluso la sua fuga d’amore con Nino Sarratore torna a casa dal marito, Stefano e gli dice di essere incinta di un altro uomo. Lenù, invece, è pronta per una nuova sfida e lascia il Rione alla volta di Pisa, dove ad attenderla c’è un test per entrare in una prestigiosa università.

Anticipazioni settima puntata de L’Amica Geniale – Saranno trascorsi alcuni anni e Pisa avrà trasformato Lenù in una ragazza elegante ed affascinante. Quando farà rientro a Napoli per Pasqua, troverà un rione molto cambiato. Si incontrerà con Lila, anche lei tanto diversa, sfiduciata dalla vita ma piena d’amore per il suo bambino. L’amica darà ad Elena tutti i suoi diari, i racconti di quello che le è accaduto in quegli anni, ha paura che Stefano possa trovarli e leggerli. Si farà promettere, però, di non aprirli. Ma è troppo forte la tentazione, che Lenù li leggerà, capendo tante cose della sua migliore amica.

Anticipazioni ottava puntata de L’Amica Geniale – Lenù dopo le vacanze rientrerà a Pisa e deciderà di iniziare a scrivere il suo primo romanzo, gettandosi a capofitto in questa nuova avventura. Conoscerà un ragazzo, Pietro Airota, figlio di un professore universitario molto stimato.