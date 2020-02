0 Facebook Lutto per Gianni Simioli, addio al cognato marito della sorella Loredana La triste notizia comunicata attraverso un post pubblicato su Facebook dal conduttore de La Radiazza Spettacolo 24 Febbraio 2020 08:28 Di redazione 1'

Ancora un lutto per la famiglia Simioli. A renderlo pubblico Gianni, speaker radiofonico di Radio Marte. È deceduto il cognato, Tullio, marito della compianta Loredana Simioli sorella dell’ex conduttore di Telegaribaldi che ha combattuto fino all’ultimo giorno contro la malattia.

Era lo scorso mese di giugno quando Gianni Simioli comunicò attraverso i social la notizia della scomparsa della sorella Loredana. Il lutto arrivò dopo una determinata lotta per la vita condotta dall’attrice che non ha mai perso il sorriso fino al suo ultimo giorno. Sono tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà per la famiglia Simioli.

IL POST SU FACEBOOK –

Oggi la mia famiglia ha perso un altro “pezzo” importante: È andato via anche Tullio , ex marito di mia sorella Loredana e papà di Marta mia nipote figlia di Loredana. Ci abbracciamo, ci facciamo forza e forti domandandoci perché ancora dolore. Addio Tullio.