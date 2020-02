0 Facebook Tragedia a Salerno, ciclista cade dalla bici e muore Cronaca 21 Febbraio 2020 13:11 Di redazione 1'

Tragedia sulla strada Provinciale nei pressi del Castello Arechi di Salerno. Un ciclista, per cause ancora da accertare, è morto questa mattina mentre si trovava in bicicletta verso la Croce di Cava de’ Tirreni. L’uomo sulla cinquantina pare stesse salendo con la bici quando avrebbe avvertito un malore che non gli ha lasciato scampo.

Sono intanto in corso indagini per risalire alla causa del decesso, che comunque da una prima ricostruzione pare possa essere riconducibile non ad un incidente o una caduta. Sul posto è intervenuta la polizia e il medico legale.