0 Facebook Strada in memoria di Francesco Paolillo, morto a 14 anni precipitando nel vuoto da un palazzo abbandonato News 21 Febbraio 2020 13:34 Di redazione 1'

Sono passati quattordici anni dalla morte di Francesco Paolillo, da quel 25 ottobre del 2005 quando il giovane morì a soli 14 anni, precipitando nel vuoto da un cantiere abbandonato e oggi, finalmente, sarà intitolata una strada in sua memoria. Quella tragedia avveniva in via Angelo Camillo a Ponticelli, il ragazzo cadde dalla struttura di un palazzo abbandonato, che veniva utilizzato dai giovani della zona per giocare.

Quel giorno Francesco era con un amico, era salito su quell’ammasso di cemento per aiutare il ragazzo a scendere, ma un piede messo fuori posto gli fece perdere l’equilibrio e precipitò nel vuoto. Dopo 14 anni la famiglia ha ottenuto ciò che chiedeva da tempo, che il Comune di Napoli gli intitolasse una strada. Dal 24 febbraio, in occasione del compleanno di Francesco, che avrebbe compiuto 29 anni, via Carlo Miranda prenderà il nome della giovane vittima.

LEGGI ANCHE: LA STORIA DI FRANCESCO PAOLILLLO

Si tratta di una strada adiacente all’edificio in cui Francesco viveva con la sua famiglia, un modo per tenere accesa la memoria e non dimenticare una morte tanto tragica quanto prematura.