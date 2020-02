0 Facebook Napoli, I “Pirati del Cuore” sbarcano in città per un Carnevale indimenticabile Napoli Città 20 Febbraio 2020 18:16 Di Marta Ricciardi 2'

Dopo aver invaso Ischia, i Pirati del Cuore sbarcano ancora a Napoli, con un evento che richiama l’origine greca di Parthenope, arrembando e sbandierando sull’isolotto di Megaride, sui bastioni di Castel dell’Ovo e tra le viuzze del Borgo Marinari.

I Pirati del Cuore Assistenza Turistica & Avventure, per il loro ritorno in città regaleranno una mattinata alla scoperta di Napoli. L’evento, a titolo gratuito, è previsto per domenica 23 febbraio, dalle ore 10:30.

Si parte da Scaturchio Opera Cafè del Teatro San Carlo per poi dirigersi verso il Palazzo Reale, arrivando a piazza del Plebiscito, trovando di fronte il Pantheon Napoletano, la Basilica Reale Pontificia San Francesco di Paola, tutto da percorrere a piedi.

Si raggiungerà poi il pittoresco Borgo di Santa Lucia ed il suo Belvedere, passeggiando sopra la Galleria della Vittoria, fino ad ammirare la Statua di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, primo Princeps dell’Impero che tanto ha amato la nostra terra.

Proseguendo sul lungomare si arriverà nei pressi di una delle fontane monumentali di Napoli, commissionata dal duca d’Alba don Antonio Alvarez di Toledo, La fontana del Gigante, di inizio XVII secolo su via Partenope, che propizierà l’arrembaggio verso il Castel dell’Ovo che, grazie alla preziosa collaborazione del Prof. Vincenzo Di Gironimo, direttore del museo di Etnopreistoria – Sezione CAI Napoli, non avrà segreti.Una volta raggiunta la terrazza, dopo un passaggio obbligato al museo, ai partecipanti sarà riservata una magnifica sorpresa, oltre che uno strepitoso panorama.

Questo tour di “Scopri Napoli a Piedi Gratis”, si concluderà al Borgo Marinari, vecchia marina dei pescatori situata sull’isolotto di Megaride, dove i Pirati del Cuore faranno conoscere un altro luogo speciale, la sede del Club Nautico Della Vela, nato nel 1901.

Prima del pranzo, al Circolo in Borgo Marinari 12, un brevissimo saluto ai partecipanti per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e per presentare pubblicamente ai napoletani questa associazione che vuole essere il punto d’unione tra le varie realtà che operano nel turismo, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio, della sua storia, delle sue bellezze e delle sue tipicità.