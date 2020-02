0 Facebook ‘Gratta e Vinci’, Aversa baciata dalla Dea Bendata: vinti 10mila euro Il fortunato giocatore ha vinto il premio con il 'Miliardario' Cronaca 20 Febbraio 2020 16:39 Di redazione 1'

Ancora una vincita in Campania, questa volta ad Aversa nel casertano. La Dea Bendata ha premiato un fortunato giocatore che ha acquistato il gratta e vinci giusto. Si è trattato del Miliardario. Il biglietto vincente è stato comprato al Tabacchi ‘Vizi&Servizi’ in via Arturo Garofalo 85.

Come riportato da Teleclub, il fortunato giocatore con soli 5 euro ne ha vinti ben 10mila. Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 4 miliardi e 990 milioni di euro su tutto il territorio nazionale e in Campania premi per oltre 378 milioni di euro.