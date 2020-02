0 Facebook Francesco Merola, è crisi con la compagna? L’indizio che scatena i fan sui social Spettacolo 20 Febbraio 2020 17:15 Di redazione 2'

Tra Marianna Mercurio e Francesco Merola pare sia scoppiata la crisi. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it i due artisti pare stiano attraversando un momento difficile. Entrambi rappresentano una veracità tipica del popolo napoletano.

Lei attraverso le tavole del palcoscenico, lui cantante e attore con un cognome pesante da difendere. Il papà di Francesco è stato ed è ancora oggi nonostante sia scomparso alcuni anni fa il simbolo della canzone napoletana amato e idolatrato nel mondo. Ogni emigrante in qualsiasi parte del mondo si trovi conosce a memoria le canzoni di Re Mario.

Marianna, attrice e ‘scugnizza‘ di un arte che l’ha vista al fianco di Sal Da Vinci, Tato Russo e di Luigi De Filippo proprio l’anno scorso era tornata in teatro al fianco del suo compagno Francesco grazie a Nino D’Angelo che li ha voluti al Trianon per riportare in auge la sceneggiata napoletana.

Sarà una crisi passeggera? Le bacheche dei due artisti sono invase dai fan che chiedono cosa sia successo. Speriamo non si tratti di una nuova “Lacreme napulitane”, un classico dei classici della sceneggiata napoletana.