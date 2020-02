0 Facebook In coma a 35 anni e con tre figli, l’appello per Franco: “Ha bisogno di una camera iperbarica” Il giovane è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso mese di gennaio Cronaca 19 Febbraio 2020 16:50 Di redazione 3'

L’ennesimo incidente sul lavoro. L’ennesima vittima che sta rischiando la vita solo perché impegnato a guadagnarsi lo stipendio. Paga che serve a mantenere una casa, la propria famiglia e soprattutto i tre figli rispettivamente di 5, 10 e 13 anni.

È questa la storia di Franco, caduto a 35 anni da un ragno meccanico. Era il 2 gennaio e da allora il giovane è ricoverato in coma farmacologico presso l’ospedale Don Bosco di Napoli. Franco avrebbe bisogno di una camera iperbarica.

Sarebbe il contesto sanitario adatto per consentirgli le cure necessarie e i mezzi per poter lottare tra la vita e la morte. Ma l’unico nosocomio che potrebbe dargli questa garanzia è il Cardarelli ma non ci sono i posti per poter ospitare il 35enne.

Così è stato lanciato, dai familiari, un appello su Facebook:

L’APPELLO SU FACEBOOK –

“Inizia un nuovo anno tanti progetti con il solito tran tran di chi si sveglia la mattina per andare a lavorare, per portare a casa il giusto per una vita dignitosa…

quella mattina del 02/01/2020 però qualcosa è andato storto,, non sappiamo ancora cosa, sappiamo solo che un ragazzo di 35 anni padre di 3 bambini di 13-10 e 5 anni è caduto da un ragno meccanico. Il primo caso di infortunio sul lavoro del 2020…

In questo momento non ci interessa sapere di chi è la colpa, ci interessa che Franco si svegli da quello che loro chiamano coma farmacologico, ci interessa che torni a casa da sua moglie e da i suoi bambini che tanto lo cercano, chiedendosi perché il loro papà non è ancora tornato da lavoro?

Franco ricoverato in rianimazione dal 2 gennaio è sempre stato appeso ad un filo tra la vita e la morte…

Ora lui avrebbe bisogno urgente di stare in camera iberbarica per cercare di potergli salvare la vita, quella vita che tanto deve vivere, perché nessun essere umano dovrebbe andare a lavoro con la paura di non rientrare più dai propri cari!

L ospedale Cardarelli di Napoli essendo molto più attrezzato del ospedale don bosco dove Franco è ricoverato, stamane dopo 7 giorni di attesa ha dato esito negativo per poterlo ospitare , motivazione? Non ha posti…

Franco ha una fascite necrotizzante è solo L ospedale Cardarelli ha la giusta attrezzatura!

Certo è una bella responsabilità prendere un ragazzo che lotta tra la vita è la morte, ma noi famigliari cosa possiamo fare?

Chiedo L attenzione dei media, dei social e di chiunque può darci almeno un filo di speranza per poter dire veramente abbiamo fatto di tutto per riportare un papà dai suoi 3 figli!“.