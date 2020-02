0 Facebook Rischio contagio da coronavirus, Benitez e Hamsik in quarantena in Cina Sport 17 Febbraio 2020 14:16 Di redazione 2'

Marek Hamsik e Rafael Benitez si trovano in quarantena con tutta la squadra del Dalian. L’ex allenatore e l’ex capitano del Napoli giocano in Cina e anche loro sono “vittime” di tutte le misure di sicurezza, adottate a scopo precauzionale, per evitare il contagio di questa malattia.

A raccontare quella che ha descritto come un’esperienza surreale, è stato Benitez, che in un’intervista per il settimanale The Athletic ha spiegato che lui e la squadra, tra cui appunto c’è anche Hamsik, sono costretti a restare nella struttura in cui si trovano per due settimane.

“Non avevo mai sperimentato niente di simile nella mia carriera. Stiamo vivendo una pre-season normale, ma in circostanze strane. Prendiamo le temperature dei nostri giocatori due volte al giorno, dobbiamo restare per due settimane all’interno della stessa struttura. Sono solo precauzioni, perché stanno tutti bene, ma serve essere pronti a ogni evenienza”, queste le parole dell’ex mister del Napoli. Chiaramente si tratta di tutte misure necessarie per scongiurare il pericolo di contagio e verificare che nessuno della squadra abbia contratto il coronavirus.