Pianura si ribella alla coppia protagonista a 'C'è posta per te': "Vergogna è tua madre!" Tantissime le reazioni sui social dopo la puntata andata in onda sabato su Canale 5 che ha visto anche arrabbiarsi Maria De Filippi

Sono stati davvero numerosi i commenti pubblicati dagli utenti sui social network, in particolare su Facebook, in merito alla storia di Flora, suo figlio Giovanni De Pasquale e la moglie Luisana Simeoli.

Tutto è partito da un vecchio litigio scoppiato tra Flora e Giovanni quando quest’ultimo ha deciso di cambiare vita per stare con Luisana. Il giovane, che lavorava al mercato, si è trovato a fare il parcheggiatore abusivo.

Una storia difficile a causa delle condizioni sociali ed economiche nel quale versava la loro famiglia. Una vicenda esplosa quando Flora non ha accettato le scelte di Giovanni con quest’ultimo che ha poi ‘rinnegato’ la madre.

In studio a C’e Posta per Te, trasmissione andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato, Flora ha tentato di far ripartire il rapporto con Giovanni ma quest’ultimo non ha voluto aprire la busta.

Nel frattempo Maria De Filippi ha dovuto redarguire, prima il pubblico che aveva riso mentre veniva raccontata la storia di questa famiglia, e poi Luisana che aveva apostrofato Flora come, “un mostro“.

Sui gruppi social locali, soprattutto legati a Pianura – quartiere del quale tutti e tre sono originari – si è scatenato un forte dibattito. Quello che è emerso è stato un attacco nei confronti di Luisana e Giuseppe per aver trattato Flora in malo modo.