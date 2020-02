0 Facebook Stroncato da un malore al cinema, oggi l’ultimo saluto ad Angelo Il tragico episodio è accaduto nei giorni scorsi. Angelo De Rosa era impegnato in una serata di ballo prima dell'arresto cardiaco. Oggi i funerali Cronaca 16 Febbraio 2020 12:24 Di redazione 1'

Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità di Arzano. Il giovane Angelo De Rosa ha perso la vita a causa di un malore che ne ha stroncato l’esistenza. Una tragedia avvenuta in modo assurdo. Angelo era con gli amici.

La vittima era in un noto cinema della provincia di Napoli, impegnato in una serata danzante. Come riportato da Teleclub, Angelo è stato colpito da quello che è sembrato un arresto cardiaco. Un infarto che non gli ha dato scampo.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi allarmati dagli amici della vittima. Ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Angelo. Oggi, nella chiesa centrale di Arzano, ci saranno i suoi funerali. Per chi volesse dare l’ultimo saluto al giovane l’appuntamento è per le 16.