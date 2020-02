0 Facebook Incidente mortale in tangenziale: muore il centauro, in coma la fidanzata Il tragico sinistro è avvenuto ieri. Il motociclista è deceduto sul colpo Cronaca 16 Febbraio 2020 14:47 Di redazione 1'

È ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli a causa dei traumi riportati dopo l’incidente. È in reparto di rianimazione in uno stato di coma e la sua prognosi è riservata. Stiamo parlando della seconda vittima del sinistro avvenuto ieri in tangenziale a Napoli. Nella notte la ragazza è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici.

Come riportato da Il Mattino, ieri è deceduto il fidanzato che era alla guida della motocicletta coinvolta nel tragico sinistro. Il centauro è deceduto sul colpo. Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente, sul posto era arrivata la Polizia.

Gli agenti hanno effettuato i normali accertamenti del caso. Sul luogo erano arrivati anche i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Un dramma che ha unito in un infausto destino la coppia.

Lo schianto è avvenuto all’altezza della diramazione di Capodichino in direzione Pozzuoli. Gravi i disagi per la viabilità con il traffico che è andato letteralmente in tilt.