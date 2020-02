0 Facebook Incidente mortale a Napoli, motociclista perde la vita in tangenziale La tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri all'altezza di Capodichino in direzione Pozzuoli Cronaca 16 Febbraio 2020 11:43 Di redazione 1'

Ancora una vittima della strada. Ieri, verso le 17 un centauro ha perso la vita in tangenziale a Napoli. La vittima era alla guida della propria moto e a bordo con lui c’era un passeggero rimasto ferito.

Purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Come riportato da La Repubblica il tragico sinistro è avvenuto sulla diramazione di Capodichino in direzione Pozzuoli. Momenti di panico per la viabilità con il traffico bloccato.

Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente. Sul posto sono giunti i soccorsi e la polizia. Gli agenti hanno avviato normali accertamenti del caso. Sembrerebbe che non siano state coinvolte altre automobili.