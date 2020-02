0 Facebook “Brad Pitt e Vecienz’ manten’ a scal”, l’affondo social della Ciarambino contro De Luca Il post della leader del Movimento 5 Stella in Campania contro il Presidente della Regione Politica 16 Febbraio 2020 11:57 Di redazione 1'

La sfida per le prossime regionali passa anche per post ironici sui social media. Valeria Ciarambino ha ‘attaccato’ su Facebook il Governatore della Campania Vincenzo De Luca con parole simpatiche e sferzanti.

Il clima politico nei vari schieramenti, in attesa della sfida elettorale che ci sarà in primavera, è molto teso. Il Movimento 5 Stelle ancora non sa se correre da solo o con il Partito Democratico. Quest’ultimo scenario sembrerebbe però essere definitivamente tramontato.

Infatti, De Luca ha praticamente ufficializzato la propria candidatura a prescindere dalle decisioni dei Dem. Ma il Pd ancora non ha dato una versione ufficiale. A destra non se la passano certo meglio.

La candidatura di Stefano Caldoro da parte di Forza Italia è stata osteggiata da Matteo Salvini prima e Mara Carfagna poi scatenando alcune tensione tra gli alleati, anche tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’unica certezza è che Clemente Mastella non sosterrà un candidato leghista.

