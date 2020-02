0 Facebook Dramma a Casoria, Angelo muore a 25 anni mentre stava ballando Arzano 15 Febbraio 2020 12:22 Di redazione 1'

Un giovane di 25 anni è deceduto presso l’Uci Cinemas di Casoria mentre si trovava a una serata di balli latino americani. Angelo De Rosa, originario di Arzano, è morto nella serata di giovedì, probabilmente ucciso da un infarto.

Sembrerebbe che il ragazzo stesse ballando, quando improvvisamente si è sentito male e si è accasciato al suolo, perdendo conoscenza. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sconvolta la comunità di Arzano dove il giovane Angelo era molto conosciuto.

Il ragazzo aveva una passione per il Latino America. Numerose le dediche sui social per ricordare Angelo. Un amico ha condiviso anche un video in cui canta una canzone dedicata al venticinquenne. “Da lassù spero tu la sentirai. la tua canzone preferita, quella che ballavi e che cantavamo come due cretini in macchina. Riposa in pace, amico mio”, queste le parole che accompagnano il filmato. Tutti lo ricordano come un ragazzo sempre allegro e sorridente, un giovane pieno di vita.