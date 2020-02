0 Facebook San Valentino, il sindaco campano invita i genitori a uscire: “Vi tengo io i figli” Eventi 10 Febbraio 2020 11:12 Di redazione 1'

Fa sorridere ma ha ricevuto anche molti complimenti l’iniziativa del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara per la festa di San Valentino. Il primo cittadino del comune in provincia di Salerno, per la seconda volta, ha lanciato un invito ai genitori a uscire per una serata romantica, proponendosi di fare da baby sitter.

Lanzara, assieme ad altri educatori, la sera del 14 febbraio, dalle ore 20 in poi presso il Palazzetto dello Sporto di Sant’Antonio, accoglierà i figli di chi ha deciso di godersi una serata romantica.

“Niente scuse, per San Valentino promuoviamo l’Amore! Io faccio da baby sitter ai bambini, voi vi concedete una serata romantica con la vostra dolce metà“, è questo il messaggio del sindaco. Per l’occasione molti locali di Pontecagnano hanno organizzato eventi speciali, chi vuole dovrà solo lasciarsi andare, tanto ai bambini ci pensa il sindaco. L’iniziativa ha avuto un buon seguito, tanti cittadini hanno apprezzato la proposta del primo cittadino e con molta probabilità in tanti accetteranno l’invito.

Questo il messaggio del sindaco