0 Facebook Bufera sul festival, l’ex dg di Rai 1 pronta a fare causa: ”Mi hanno trattata male. Amadeus l’ho voluto io” Tv 10 Febbraio 2020 08:40 Di Antonella Bianco 1'

Cala il sipario sul Festival di Sanremo, con dati auditel pazzeschi, e c`e` chi si arrabbia. Si tratta di Teresa De Santis, ex direttore di Rai 1, rimossa dal suo incarico a pochi giorni dal Festival. Come ricorda Il Fatto Quotidiano il cambio della guardia avvenne lo scorso 13 gennaio: al suo posto Stefano Coletta. Cambio alla vigilia della conferenza stampa di presentazione proprio del Festival di Sanremo. La De Santis era stata sostituita dopo lunghi mesi di polemiche dovute al fatto che era arrivata al vertice della rete ammiraglia di Viale Mazzini in quota-Lega.

Insomma, questo Sanremo che ha avuto un successo clamoroso è figlio suo. Lo ha creato lei. Eppure nessuno glielo ha riconosciuto, eccezion fatta per Marcello Foa. E ora, sempre grazie a Il Fatto Quotidiano si apprende che la De Santis è pronta a fare causa a quella Rai che la ha defenestrata in malo modo. Due giorni fa infatti si sarebbe recata allo Studio D’Amati, a Roma, specializzato proprio in diritto del lavoro e della persona. Obiettivo, imbastire un’azione legale per mobbing e demansionamento.