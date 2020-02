0 Facebook Quarto, rubano 70 smartphone e 1000 euro: due arresti L'operazione dei carabinieri. I fatti accaduti nel 2019 Cronaca 10 Febbraio 2020 13:29 Di redazione 2'

I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di 2 soggetti italiani, pregiudicati, gravemente indiziati, in concorso tra loro, di furto aggravato in concorso di telefoni cellulari di varie marche e la somma in contanti di euro mille, avvenuto in un negozio di telefonia di Quarto (in provincia di Napoli) nel giugno 2019.

Il provvedimento scaturisce da indagini coordinate dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli e svolte dai militari della Tenenza carabinieri di Quarto Flegreo, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ottobre 2019, con modalità tecniche (analisi di tabulati telefonici e visione di immagini dei sistemi di videosorveglianza privata) e tradizionale (attività di osservazione, pedinamento e controllo) che hanno consentito di raccogliere plurimi e concordanti indizi di reità nei confronti degli arrestati.

In particolare, durante la chiusura per pausa pranzo del negozio di telefonia, erano riusciti ad introdursi nel negozio di telefonia previa effrazione della porta principale e asportare 70 smartphones di varie marche e il fondo cassa quantificato in mille euro, per poi uscire con dei borsoni a tracolla e confondersi tra le persone del posto.

IL VIDEO