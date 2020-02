0 Facebook Grande Fratello Vip, arriva il bacio tra Paolo e Clizia, lei si pente, lui: “Troppo grosso, non posso uscire” Spettacolo 10 Febbraio 2020 13:31 Di redazione 2'

Nella notte tra sabato e domenica finalmente è arrivato il tanto atteso bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due si erano molto avvicinati negli ultimi tempi e mancava solo che facessero il grande passo.

Così, durante la notte, mentre tutti i concorrenti erano andati a dormire, la giovane coppia ha ceduto alla passione. Un bacio molto lungo e appassionato, è durato all’incirca 40 minuti. I due si sono nascosti sotto le coperte per ripararsi dagli occhi indiscreti delle telecamere. Ha creato un po’ di imbarazzo la frase detta da Paolo al termine del bacio: “Ora io come faccio a uscire da qui? È troppo grosso, io non voglio più uscire…“.

Da comprendere se si riferisse a qualche “effetto collaterale” dell’avvicinamento o se intendesse che il sentimento nei confronti della concorrente cresce e non vorrebbe lasciare la casa. Difficile dirlo, anche se il giovane non è in nomination, dunque, perché avrebbe dovuto riferirsi a una possibile uscita. Più probabile che la frase si riferisse al “retroscena passionale”.

Intanto, Clizia sembra essersi già pentita di questo bacio, si è detta molto avvilita poiché ha una frequentazione fuori dalla casa a cui sicuramente non piacerà vedere questo bacio. “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia“. Sembrerebbe che i due si fossero lasciati in modo sereno e che la partecipazione dell’Incorvaia al Grande Fratello Vip sarebbe dovuta essere una prova. Di questo colpo di scena si parlerà sicuramente durante la diretta di questo lunedì sera e Alfonso Signorini si divertirà un po’ a stuzzicare gli animi.