Inter-Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania. Al via i rimborsi dei biglietti Sport 10 Febbraio 2020

In occasione della sfida tra Inter e Napoli, semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 12 febbraio a San Siro è stata vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in Campania. Lo comunica il club nerazzurro. Per l’incontro “le Autorità di Pubblica Sicurezza hanno deciso di vietare la vendita a tutti i residenti in Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso”, si legge nella nota. “Fanno eccezione i soli biglietti già acquistati, prima della determina, da parte di titolari SiamoNoi e soci InterClub”.

Sul sito ufficiale l’Inter indica le modalità di rimorso per i biglietti già acquistati e “precisa che tutti i biglietti acquistati da residenti in Campania sono stati disattivati e non consentiranno quindi l’accesso allo stadio”.