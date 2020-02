0 Facebook Dramma in provincia, si sente male in strada: uomo muore davanti a tutti Cronaca 10 Febbraio 2020 16:12 Di redazione 1'

Una vera e propria tragedia è quella avvenuta nel comune di Baia e Latina, in provincia di Caserta. Un uomo ha avuto un malore mentre stava passeggiando, doveva essere una serena domenica che ha avuto un tremendo epilogo.

La vittima si chiamava Egidio Adamo, 68 anni, si è accasciata al suolo e ha perso i sensi. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La notizia della morte di Egidio Adamo si è diffusa velocemente nel comune del Casertano, lasciando tutte le persone che lo conoscevano attonite. La vittima ha lavorato per anni all’ospedale di Piedimonte Matese, in tanti lo ricordano come un uomo sempre disponibile e di gran cuore.