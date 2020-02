0 Facebook Psicosi Coronavirus nel Napoletano: 17enne cinese allontanata dai compagni San Giorgio a Cremano 9 Febbraio 2020 20:36 Di Antonella Bianco 1'

La psicosi del Coronavirus non si ferma ed arriva anche a San Giorgio a Cremano, dove una cinese 17enne giunta in città lo scorso settembre per un programma interculturale è stata protagonista di vari episodi discriminatori.

Come riporta Il Mattino un primo episodio si è verificato mentre Anna tornava a casa, dove durante il tragitto ha incontrato tre ragazzini che alla sua vista hanno cercato nell’immediato di superarla e scappare poggiando la mano sulla bocca. Altro episodio si è verificato invece presso la struttura del Palaveliero, dove la ragazza pratica lo sport della pallavolo. Alcune mamme dopo aver visto la 17enne hanno iniziato a parlare del coronavirus per poi allontanarsi poco dopo.

L’accaduto è stato denunciato dalla famiglia che attraverso i social hanno invitato i propri concittadini a non reagire con allarmismo semplicemente perché si avvistano tratti orientali.