La nuova vita di Luana La Rosa, la passione per il canto e l'amore per Cristo News 9 Febbraio 2020

“Finalmente manca poco…ci siamo quasi. Il nuovo album dal titolo “MANDA ME” sta per uscire. 10 NUOVI INEDITI. Testi musica e arrangiamenti: Ventriglia Davide. Missaggio e mastering: Santonocito Giuseppe Fotografie di Madonna Gianluca. Grafica cd: Di pede Davide. Con la collaborazione di: Luana La rosa. Etichetta discografica : LA ROSA GOSPEL”. L´annuncio arriva direttamente da Luana La Rosa sulla pagina Facebook dove ha condiviso il post di Davide Ventriglia.

L`ex moglie di Tony Colombo sembra aver iniziato in gran forma il nuovo anno con la passione per il canto e l`amore per Gesu`. Infatti, sempre sulla sua pagina social, diversi sono i post nei quali racconta di essersi avvicinata a Cristo. “E’ un onore per me cogliere le opportunità che il Signore mi da per raccontare cosa è successo nella mia vita quando ho incontrato Gesù”. E ancora: “Non dobbiamo fare nessuno sforzo , se gettiamo ogni preoccupazione , ogni problema , ogni paura nelle mani di Dio . La sua promessa e’ : “Il SIGNORE combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli”.

‭‭Esodo‬ ‭14:14