Napoli e Casoria piangono il mago dei panini: Giuseppe Lanzini muore a 30 anni Cronaca 9 Febbraio 2020

“La vita a volte è crudele e inspiegabile. Stanotte ci ha lasciato il nostro Giuseppe Lanzini un amico oltre che collega storico. Da domani non sarà più la stessa cosa, sperando un giorno di rincontrarci e chissà, magari tu sei lì che ti destreggi tra le piastre tra un panino e l’altro e noi che ti ordiniamo I nostri panini che tu già sai .

Buon Viaggio Caro Giuseppe, dalla tua seconda famiglia. Royal Beef’s e la famiglia Marra si stringono al dolore della famiglia di Giuseppe”.

Cosi i colleghi del pub dove lavorava hanno salutato Giuseppe Lanzini, il 30enne che la scorsa notte ha perso la vita in un incidente stradale. L`uomo, orginario del quartiere Sanita`, percorreva via Foria in sella al scooter quando e`sopraggiunta un`auto guidata da un uomo.

Stando al racconto di alcuni testimoni, nel tentativo di schivare il veicolo il 30enne ha perso l’equilibrio del suo scooter di cilindrata 150 impattando violentemente con l’asfalto. Inutile la corsa all’ospedale Cardarelli: Giuseppe Lanzini è morto durante il trasporto al nosocomio.