Sanremo, l'omaggio a Mollica ha commosso l'Italia: "Un glaucoma e il parkinson i miei compagni di viaggio" Spettacolo 8 Febbraio 2020

Omaggio a Vincenzo Mollica, lo storico giornalista di Rai1 che per tantissimi anni ha seguito il Festival di Sanremo e che ha annunciato che questo sarà il suo ultimo Sanremo. Teatro Ariston in piedi per il critico musicale e videosaluto di Stefania Sandrelli, Vasco Rossi e Roberto Benigni.

Questo del 2020 è l’ultimo Festival di Sanremo per Vincenzo Mollica come giornalista e inviato del Tg1, e sia Amadeus che Fiorello ed anche l’intero pubblico del teatro Ariston gli ha tributato l’omaggio con una standing ovation. E parole dolci e affettuose sono arrivate, con videomessaggi, da Stefania Sandrelli, Vasco Rossi e Roberto Benigni. Il Kom gli ha riconosciuto la capacità di raccontare la musica, quella italiana e quella internazionale, con grande professionalità e sensibilità, “e non te ne puoi andare alla chetichella“.

A sua volta Benigni ha detto “non ci posso credere, tu sei il più grande cantante di Sanremo, li hai vinti tutti tu. E questo non sarà l’ultimo ma il primo di una serie che faremo insieme. Sei la mia canzone. Se mi chiedono qual è la mia canzone preferita di Sanremo rispondo Mollica“. Il giornalista, con acanto la moglie, è apparso molto commosso da questi attestati ed anche dall’abbraccio di Fiorello e Amadeus. Applausi a distanza anche dalla sala stampa dell’Ariston.

“Come dice Rosario mi sono amminchiulutu. Con quel po’ di vista che mi è rimasta, cioè niente, vi posso dire con grande franchezza che me la cavo discretamente e mi tolgo dalle scatole perché vado in pensione. Io ho due compagni di viaggio, mister Glaucoma che è un figlio di mignotta e uno è mister Parkinson che mi rende come una canzone di Celentano anni Sessanta. Ma me la cavo: fare il cronista è il mio mestiere, il Tg1 è la mia casa e ringrazio tutti voi. Omerico non fui mai non per mancanza di poesia ma per mancanza di diottria. Una delle regole della mia vita me l’ha insegnata Federico Fellini: ‘Vincenzo, non sbagliare mai il tempo di un addio o di un vaffanculo, neanche di un secondo che ti si può ritorcere contro’. Aveva ragione“. Così Vincenzo Mollica parlando ai colleghi nella sala stampa dell’Ariston, accolto tra lunghi applausi e il coro ‘Vincenzo, Vincenzo‘.