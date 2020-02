0 Facebook Irpinia, si accascia a terra per un malore: 35enne deceduto sul colpo La vittima si chiamava Carmine Bocchino e nonostante il tempestivo aiuto dei passanti non è riuscito a sopravvivere Cronaca 8 Febbraio 2020 16:50 Di redazione 1'

Una triste notizia ha colpito la comunità dell’Irpinia. Un giovane di 35 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un malore che ne ha devastato l’esistenza. La vittima, Carmine Bocchino, era originario di Nusco.

I fatti sono accaduti a Montemarano, località in provincia di Avellino, nello specifico nella piccola frazione di Ponteromito. Come riportato da Teleclub, Carmine si trovava in strada davanti ad un negozio quando si è accasciato all’improvviso a terra.

“Aiuto” avrebbe iniziato a dire quando sono intervenuti immediatamente dei passanti pronti a soccorrerlo. A quel puto è stato allarmato il 118. I sanitari sono giunti sul posto ed hanno fatto il possibile ma purtroppo per il 35enne non c’è stato nulla da fare.

Una volta constatato il decesso, sul posto è anche arrivato il Pm di turno che disposto il trasferimento della salma presso l’obitorio dell’ospedale Moscati. I risultati dell’esame autoptico riveleranno la causa della tragedia.

Intanto, sui social sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per il giovane e di solidarietà per la famiglia Bocchino.