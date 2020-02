0 Facebook Asl Napoli 1, scattati gli interventi di prevenzione per la sicurezza alimentare Napoli Città 8 Febbraio 2020 15:48 Di redazione 2'

Il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro ha effettuato in via Tribunali (a prosieguo delle attività di mercoledì scorso eseguito congiuntamente ai Carabinieri NAS) un intervento di Prevenzione per la Sicurezza Alimentare.

Hanno partecipato 37 operatori del Dipartimento di Prevenzione ( Medici Veterinari, Medici, Tecnici della Prevenzione) e 5 Unità di personale dell’autoparco Centrale. Sono stati ispezionati (risultati distinti per le attività di mercoledì 05.02.2020 e di sabato 08.02.2020) 14 + 36 = 50 esercizi alimentari, di seguito il dettaglio: (2+3) Minimarket, (1+2) Pescherie, (3+9) Pizzerie, (1+1) Panifici, (1+2) Macellerie, (0+1) Genepesca, (0+1) Produzione bevande, (1+4) Ristoranti, (1+2) Pasticcerie, (1+4) Bar, (0+1) Supermercati, (1+2) Rosticcerie, (0+1) Pub, (1+1) Salumeria, (0+2) Friggitorie, Cibi da asporto (1+0) Questi controlli hanno portato a (51+119) prescrizioni, (4+2) diffide, (2+0) sospensioni di laboratori per preparazione alimenti, (3 + 10) verbali per (€ 3.000 + € 9.000) totali.

Sono stati sequestrati e distrutti: (50 kg + 10 kg) di militi: è stato sequestrato (1+0) deposito. Non da meno l’attività svolta per la prevenzione e gli screening grazie ai Distretti Sanitari di base. Abbiamo infatti erogato 113 mammografie, 103 pap test e 122 vaccinazioni pediatriche. Questo è solo un piccolissimo spaccato dell’immenso lavoro che tutti noi dell’ASL Napoli 1 Centro facciamo per garantire salute. Ed è per questo che ancora una volta voglio ringraziare tutti dell’impegno e della professionalità che mettete sempre al servizio dei cittadini.