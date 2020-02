0 Facebook Omicidio Vannini, mamma Marina piange di gioia: “Non ci speravo, Marco ha riconquistato rispetto” News 7 Febbraio 2020 18:19 Di Antonella Bianco 1'

Un urlo di gioia dopo 5 anni di tensione.Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, dopo aver appreso la sentenza, che rinvia a nuovo processo Antonio Ciontoli, si è abbandonata al pianto e alle urla per la felicità. È stato necessario infatti l’intervento delle forze dell’ordine all’interno della Cassazione per evitare la ressa dei giornalisti e dei numerosi amici e conoscenti presenti al palazzaccio.

“Devo ancora elaborare perché veramente non ci speravo più. Sono troppo felice, Marco ha riconquistato rispetto e la giustizia ha capito che non si più morire a 20 anni”. Queste le parole a caldo di Marina Conte, madre di Marco Vannini, dopo la sentenza della corte di Cassazione che ha disposto un nuovo processo per la famiglia Ciontoli.