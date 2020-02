0 Facebook Grande Fratello Vip, la famiglia di Pago furiosa con Serena Enardu: “Pensa solo alla sua velocità” Spettacolo 7 Febbraio 2020 18:21 Di redazione 1'

L’ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto storcere il naso a parecchie persone. Il suo comportamento con Pago non è piaciuto al pubblico, ma soprattutto alla famiglia del cantante, che non ha usato parole carine per parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne.

A parlare è il fratello del cantante, Pedro, secondo cui da quando Serena è entrata nella casa si sono molto preoccupati per le sorti di Pago: “Quando è entrata abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Io, mia madre e mia sorella conosciamo la purezza e la bontà di Pago”. La famiglia teme che Pago possa soffrire di nuovo.

“Da quando è entrata noi ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo“, queste le parole del fratello del cantante. Il timore è che possa smettere di essere sereno all’interno della casa del Grande Fratello Vip.