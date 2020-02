Mara Venier come sempre non è una che le manda a dire. La risposta della conduttrice veneta dal palco allestito in piazza davanti al Teatro Ariston a Sanremo è diventata virale in poco tempo.

Super Mara era ospite con Achille Lauro della diretta di Rai Radio 2, quando ha sentito che dal pubblico qualcuno ha urlato diversi insulti contro il cantante, così la conduttrice è intervenuta subito in difesa dell’artista e rivolgendosi alla persona tra il pubblico, ha urlato: “Rilassati, figlio mio. A ripijate, amore della Zia. Dategli il valium“.

Inutile dire che al grido di Mara è partito un lungo applauso tra il pubblico. La risposta della Venier è stata commentata anche sui social, dove tutti hanno osservato come la conduttrice riesca sempre a far ridere tutti con la sua spontaneità.