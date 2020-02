0 Facebook La comunità di Lusciano, morto lo storico artigiano Peppe ‘o Scarparo Cronaca 7 Febbraio 2020 15:26 Di redazione 1'

Si è spento all’età di 84 anni Giuseppe Rammairone, conosciuto dalla comunità come Peppe ‘o Scarparo. Storico artigiano di Lusciano, comune in provincia di Caserta. Era il ciabattino più conosciuto della zona, un lavoro che ha svolto quasi per l’intera sua vita con passione e dedizione.

La notizia della morte di Peppe è stata data da Casertace ed è rimbalzata su tutti i gruppi social legati al territori. Sono in tantissimi a ricordare l’ottantaquattrenne con grande affetto, le parole per lui sono solo di stima e ammirazione. La bottega in cui lavorava era diventata un punto di incontro per tutti i compaesani, che spesso si trovavano lì per discutere delle notizie del giorno e delle ultime novità dal paese.

Peppe è deceduto a seguito di una grave polmonite che l’aveva costretto a un ricovero in ospedale. Nonostante le varie cure, i medici non sono riusciti a salvarlo ed è morto. In tanti hanno partecipato ai funerali di Peppe, che si sono tenuti nella chiesa di Lusciano.