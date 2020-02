0 Facebook Giallo a Napoli, trovato cadavere in via Aniello Falcone: è un giovane di 20 anni Cronaca 7 Febbraio 2020 16:12 Di Antonella Bianco 1'

Dramma al Vomero. Il cadavere di un giovane di 20 anni e’ stato trovato poco fa in via Aniello Falcone, nel quartiere collinare del Vomero, a Napoli. Sul posto sono accorsi i Carabinieri. Al momento non si esclude che il giovane possa essere morto per cause naturali.