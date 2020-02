0 Facebook Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo, il messaggio ai fan: “Vi faccio una promessa” Spettacolo 5 Febbraio 2020 18:09 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio è uno degli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo. Il cantante napoletano aveva già annunciato tempo fa la sua partecipazione alla kermesse, dicendo di essere molto contento dell’invito.

E adesso il momento in cui scenderà le scale del Teatro Ariston è arrivato. Così ha voluto fare un annuncio ai tanti fan che lo seguono e chiaramente ha scelto i social network per scrivere il suo messaggio.

“È con grande orgoglio e soddisfazione che vi comunico che mercoledì sarò l’ospite della 70º edizione del Festival di Sanremo. Sono passati 20 anni dalla mia prima partecipazione con “Non dirgli mai” e credetemi, l’emozione è ancora più forte. Vi prometto che mentre canterò penserò a voi che siete stati la mia forza ed il mio coraggio. Ci vediamo mercoledì”, queste le parole di D’Alessio.

LEGGI ANCHE: GIGI E ANNA, C’E’ ARIA DI CRISI

Al commento, il cantante napoletano ha allegato anche una sua foto con Amadeus sul palco del teatro, scattata probabilmente durante le prove. Il post ha ricevuto in poco tempo moltissimi like e commenti, in tanti gli hanno voluto augurare un grande in bocca al lupo, a riprova del fatto che saranno in tantissimi a seguirlo questa sera.

Il post di Gigi D’Alessio