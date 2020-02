0 Facebook Gelo a Napoli e in Campania, il Vesuvio si imbianca e in Irpinia nevica: disagi e scuole chiuse Cronaca 5 Febbraio 2020 09:20 Di redazione 2'

L’ondata di maltempo che ha interessato Napoli e tutta la Regione Campania in queste ore ha portato la prima neve sul Vesuvio. Le temperature in queste ore scenderanno in picchiatA e le minime raggiungeranno 1-2 gradi. In Irpinia ha già iniziato a nevicare.

Così grazie al ritorno del freddo si è imbiancato il Vesuvio, regalando uno spettacolo meraviglioso agli abitanti di Napoli e provincia. E’ stato proprio il calo delle temperature a consentire che si formasse uno strato nevoso sul cratere, visibile anche dalle abitazioni più lontane.

Intanto, la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo per venti forti, gelate e possibili nevicate. E questa mattina ad Avellino, ma anche in altre zone dell’entroterra, ha nevicato. E mentre il meteo prevede un ulteriore calo delle temperature anche nella giornata di giovedì, sui social fioccano le foto del Vesuvio imbiancato.

A causa del maltempo che si è abbattuto in Irpinia, alcuni comuni hanno disposto la chiusura delle scuole. Oggi e domani rimarranno chiusi gli istituti scolastici a Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi e Teora. Si tratta di un elenco provvisorio perché la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore soprattutto in Alta Irpinia dove si registrano forti disagi lungo la strada statale Ofantina. Disagi anche ad Avellino.