0 Facebook Festival di Sanremo, standing ovation per Rita Pavone: la cantante si commuove per gli applausi Spettacolo 5 Febbraio 2020 09:39 Di redazione 2'

Grande ritorno di Rita Pavone al Festival di Sanremo che è tornata sul palco dell’Ariston con il brano “Niente (resilenza ’74)“. Momenti di emozione durante l’esibizione, dalla platea il pubblico le ha urlato: “Bentornata Rita”.

Rita non tornava a Sanremo da 48 anni, è l’artista italiana che è stata più a lungo lontana dalla kermesse musicale. A 74 anni ha esordito con un brano che la rappresenta: “Il concetto della resilienza mi appartiene profondamente: resistere, prendere colpi, incassare, cadere, rialzarsi, tornare su. E se 74 sono i miei anni, il 1974 è l’anno di nascita dell’autore del brano, Giorgio Merk (figlio di Rita e di Teddy Reno). Musicalmente è un pezzo grintoso, non proprio rock ma pieno di energia, un po’ come la mia anima. Sono contenta di tornare con questo brano che mi sento cucito addosso”, queste le sue parole.

LEGGI ANCHE: IL MONOLOGO DI RULA JEBREAL

Applausi e standing ovation per Rita, che davanti a tanto calore della platea non ha resistito ed è scoppiata a piangere. Il pubblico si è alzato in piedi per la prima volta nel corso della serata, a dimostrazione di quanto voce e grinta non abbiano davvero età.