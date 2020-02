0 Facebook Vergogna sui social, profilo che prende in giro persone disabili: la pagina che indigna Cronaca 4 Febbraio 2020 18:40 Di Sveva Scalvenzi 2'

Su Instagram è comparso un profilo che prende in giro le persone disabili. Si chiama Welcometomondragone la pagina su IG in cui la maggior parte dei video condivisi hanno come protagonisti uomini diversamente abili vessati da un gruppo di persone a favore di camera.

Un gioco stupido portato alla luce del sole con tutta probabilità dagli stessi protagonisti – con la condivisione sui social – che o non si rendono conto della gravità delle loro azioni, o non sono in grado di distinguere “il bene dal male”. Gli uomini presi di mira sono due, ma in qualche filmato compaiono anche altri ragazzi disabili, a dimostrazione che si tratti di un profilo nato per prendere in giro proprio questo tipo di persone.

Il profilo conta 588 follower e 40 post condivisi, un’attività piuttosto esigua se si pensa ai profili degli influencer ma che, considerato il tema delle condivisioni, ha fin troppo seguito. Una pagina che non può che indignare chiunque ci finisca sopra e che non si spiega per quale motivo sia ancora attiva e non sia stata subito cancellata dal social network di proprietà di Facebook, da sempre attento a mettere alla gogna ogni utilizzo scorretto dei suoi strumenti.

Nei video emergono atteggiamenti discriminanti nei confronti di queste persone disabili, a cui viene chiesto di compiere sfide o di ripetere frasi dette da chi li sta riprendendo. Comportamenti che sarebbero scorretti anche nei confronti di chi è normodotato, ma che si aggravano ancora di più perché rivolti a diversamente abili, che ignari di quanto sta accadendo si lasciano trasportare in un gioco ignobile, dove loro sono le vittime.

Impossibile non domandarsi cosa ci sia di tanto divertente nel denigrare chi ha difficoltà psico-cognitive, cosa ci sia di tanto eccitante nel prendersi gioco di chi è più debole. La voglia di dare spettacolo sui social, unita a un comportamento sempre più off limits tra i giovani, dove non esiste più il confine tra giusto e sbagliato, porta a questo spettacolo indegno. Si salvi chi può.

Alcuni frame dei video condivisi