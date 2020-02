0 Facebook Shannen Doherty, il triste annuncio: “Il cancro è tornato al quarto stadio” Spettacolo 4 Febbraio 2020 18:34 Di redazione 1'

Tutti avevano sperato che fosse guarita, ma purtroppo il tumore è un male che può ricomparire e spesso lo fa in modo più violento. Shannen Doherty ha annunciato in tv che l’è tornato il cancro.

“Il cancro è tornato. È al quarto stadio”, questo l’annuncio choc della nota attrice statunitense al programma Good Morning America. E’ dal 2015 che Shannen lotta contro la malattia, poi tre anni fa aveva annunciato che la malattia era in remissione.

Adesso purtroppo è tornata in uno stadio avanzato. Shannen in lacrime ha detto: “Non sono ancora riuscita a elaborarlo. È una pillola amara da ingoiare, per tanti motivi. Ci sono giorni in cui mi dico: ‘Perché io’. Poi: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno“. Prima che l’attrice decidesse di raccontarlo, aveva rivelato la triste notizia solo all’amico e collega di set Brian Austin Green.

“Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare. Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto“, questo il racconto dell’attrice.