“Speriamo di essere in grado di superare la prima fase che vede già’ 44 città ‘in gara’ e passare alla fase successiva”. Il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, incrocia le dita nel presentare la candidatura dell’isola a Capitale italiana della cultura 2021.

“Procida e’ l’isola più densamente abitata d’Europa – ha sottolineato – C’e’ una comunità con una sua specifica identità che, magari, in altri luoghi si perde, ma qui e’ forte. Il nostro intanto e’ far conoscere la storia e la cultura di Procida. Questa candidatura e’ uno scrigno importante all’interno del quale ci sono tanti tesori che in qualche modo dobbiamo rendere più fruibili”. “L’idea e’ di dare vita a un dossier di candidatura partecipato – ha spiegato – mettendo al lavoro i gruppi che faranno venire fuori delle idee e sara’ il nostro direttore Agostino Riitano a coordinare il tutto. C’e’ una forte collaborazione con tutte le istituzioni culturali della città di Napoli. Speriamo che con questa candidatura di Procida ci possa essere un valore aggiunto”.