Si esibirà questa sera al Festival di Sanremo ma il grande pubblico già lo conosce. Anastasio vincitore della dodicesima edizione di X Factor è il big favorito dai bookmaker, che addirittura lo danno tra i possibili vincitori della settantesima edizione della kermesse musicale.

Classe 1997, Anasasio, originario di Meta, ha 23 anni ma già una sfilza di successi alle spalle. Comincia a pubblicare qualche inedito su Youtube per poi diventare famoso con la partecipazione al talent show. Aveva già sceso le scale dell’Ariston nella precedente edizione, presentando in anteprima il suo nuovo singolo.

Sarà l’unico campano in gara tra i big quest’anno al Festival di Sanremo, porterà la sua nuova canzone “Rosso di Rabbia“, che ha come protagonista un terrorista che si deve trovare a vivere la frustrazione di un colpo fallito. Come ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno la sua è una musica eclettica, che è influenzato da grandi artisti campani: “Mi è sempre piaciuto Carosone – racconta – e adoro molto anche Pino Daniele, che mi ha fatto scoprire il blues. Inoltre, apprezzo tantissimo l’ecletticità del maestro Enzo Avitabile. Al rap napoletano mi hanno avvicinato invece Clementino e i Co’Sang».

E’ lui il favorito in assoluto di questo Festival di Sanremo, giovane con uno stile eclettico proverà a conquistare pubblico e la giuria con un testo che promette di essere davvero particolare. Alla domanda se crede nella scaramanzia, ha risposto: “Non sono mai teso fino a dieci minuti prima del palco e le quote da che mondo è mondo hanno sempre portato sfortuna“.

Il prossimo 7 febbraio uscirà il suo primo album ufficiale dal titolo “Atto zero“, nome che per Anastasio sta a significare un punto di partenza: “Significa che non ho ancora iniziato, che per me questo è un preludio. Sarà un disco molto attento ai contenuti, molto vario nelle sonorità e distaccato dalla moda del momento“.