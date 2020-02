0 Facebook “Anche di notte, Napoli mantiene la sua leggendaria bellezza”: la foto dell’astronauta Luca Parmitano News 3 Febbraio 2020 13:03 Di redazione 1'

“Anche di notte, Napoli e il suo Golfo mantengono tutta la loro leggendaria bellezza.” Con uno splendido e suggestivo scatto, l’astronauta italiano Luca Parmitano rivolge a Napoli un pensiero alla città di Partenope.

Luca Parmitano si sta preparando al ritorno sulla Terra, previsto per il 6 febbraio in compagnia dei colleghi Alexander Skvortsov e Christina KochDopo 201 giorni in orbita e ben 4 mesi da comandante dell’equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss), AstroLuca concluderà così la sua seconda esperienza di volo, con la missione Beyond dell’Agenzia spaziale europea (Esa) che lo ha visto protagonista di complesse attività extraveicolari per la riparazione del cacciatore di particelle cosmiche AMS-02 e non solo.

Spettacolari e uniche le immagini che riprendono dallo spazio il Golfo e la città di Napoli immortalato di notte. Il buio del cono del Vesuvio fa infatti da contrasto con le luci della città. Tutto racchiuso in un’unica foto dall’alto. Centinaia i commenti e gli apprezzamenti allo scatto.