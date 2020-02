0 Facebook Tragedia a Ischia, investito e ucciso uomo di 66 anni Cronaca 2 Febbraio 2020 12:16 Di redazione 1'

E’ avvenuto questa domenica mattina. Un uomo di 66 anni è stato investito e ucciso a Ischia nella località Fango. Erano da poco passate le 07, quando la vittima era uscita di casa ed è stata travolta da una vettura in folle corsa.

Il guidatore è fuggito ed è attualmente ricercato per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorsi. Gli operatori del 118, nonostante i tentativi di rianimare la vittima, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

I militari, dopo aver fatto tutti i rilievi del caso, hanno avviato un’indagine per risalire al conducente che si è dato alla fuga. Si sono avvalsi anche delle telecamere di videosorveglianza. Nel corso della mattinata hanno ritrovato un’auto abbandonata che era fortemente danneggiata, sono in corso accertamenti.