0 Facebook Gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In: “Quando vedo un cinese me la do a gambe” News 2 Febbraio 2020 17:54 Di redazione 1'

Polemica per la frase detta da Iva Zanicchi durante un’intervista a Domenica In. La cantante, ospite di Mara Venier, ha parlato della sua carriera, ma anche del coronavirus.

E proprio mentre spiegava come sta vivendo la psicosi da contagio, ha fatto una gaffe che non è passata inosservata. “Dopo il mio viaggio ho sentito delle urla tremende. Una signora cinese scesa dal treno è stata fermata dagli inservienti. Non c’entrava niente poverina, ma ormai c’è la psicosi. Io quando vedo un cinese, sorrido e me la do a gambe“.

LEGGI ANCHE: CHI SONO LE TRE RICERCATRICI CHE HANNO FATTO LA SCOPERTA

Poi ha invitato il pubblico a lavarsi le mani e a fare attenzione: “Non viaggio con la mascherina per ora e comunque non c’è da ridere perché il pericolo c’è. Lavatevi le mani e non soltanto le mani“. Al termine della puntata sono piovuti molti messaggio contro la cantante, accusata di aver utilizzato un’espressione poco felice nei confronti della popolazione cinese.