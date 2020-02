0 Facebook Vergogna ad Afragola, 33enne molestava minori davanti a scuola: arrestato pedofilo Cronaca 1 Febbraio 2020 11:54 Di redazione 1'

Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l’accusa di ripetute molestie nei confronti di minori. I carabinieri della stazione di Afragola, provincia di Napoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 33enne.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, è scattato a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord che si è avvalsa dei filmati di videosorveglianza per documentare la condotta dell’uomo. Grazie all’attività investigativa è stato scoperto che l’uomo abitualmente si appostava fuori alle scuole di Afragola e commetteva violenze sessuali nei confronti di minori, nonché atti osceni in loro presenza.

Grave il quadro indiziario a suo carico, che secondo l’ipotesi accusatoria, si è reso responsabile di numerosi episodi di atti osceni in prossimità di luoghi e scuole frequentate da minori. In un’occasione l’indagato raggiungeva una minore ponendo in essere nei suoi confronti atti a sfondo sessuale.