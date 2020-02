0 Facebook Maxi concorso Regione Campania, il Tar riammette 42 candidati. L`odissea senza fine News 1 Febbraio 2020 08:49 Di redazione 1'

Il concorso odissea. Lo si puo` definire cosi` il concorso per la regione Campania che ha visto il Tar, con decreto cautelare del 30 gennaio 2020, accogliere i primi ricorsi nella categoria D, quelli di 42 laureati che in questo modo potranno partecipare alla seconda prova scritta che si svolgera` a partire dal 10 febbraio 2020.

Ma non basta, il numero degli ammessi in via giudiziale potrebbe salire vertiginosamente nei prossimi giorni visto che non sono ancora scaduti i termini per intraprendere iniziative legale. La categoria dei laureati, infatti, era stata oggetto dell`ultimo doppio impaccio del Formez che, lo scorso dicembre, per un problema tecnico del software di correzione, aveva riattribuito i punteggi stilando una nuova graduatoria. Quella che sembrava l’ultimo step di un iter già burrascoso, si è invece arricchito di un ulteriore capitolo quando una settimana fa l’elenco degli ammessi nella categoria D veniva ulteriormente aggiornato per un ricalcolo.