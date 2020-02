0 Facebook 800 giorni di assenza da lavoro per una falsa depressione, nei guai medico ed infermiera Cronaca 1 Febbraio 2020 09:08 Di redazione 1'

800 giorni lontani dal posto di lavoro per una finta depressione. A finire nel mirino della Procura di Nocera Inferiore un medico ed una infermiera, rinviati a giudizio con l`accusa di truffa ai danni della struttura sanitaria.

Come riporta Il Mattino, i fatti risalgono al periodo che va dal 2012 al 2013. Le prime due accuse, in concorso, sono di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica commessa in atti pubblici.

La dipendente avrebbe presentato dei certificati medici per attestare l’incapacità a svolgere il suo lavoro. In questo caso, avrebbe collezionato 880 giorni di assenze, inducendo in errore sia l‘Inps che il datore di lavoro, in questo caso Villa dei Fiori. La donna avrebbe continuato a percepire le indennità a titolo di prestazione previdenziale nel periodo di assenza, ritenuto però illegittimo.

Complice anche il medico di base, che avrebbe formato dei certificati falsi, attestando una situazione non rispondente al vero, e cioè l’impossibilità di lavorare per via di una depressione.